Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 18:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Büst saldırganı tutuklandı
Tekirdağ’da, Atatürk heykel ve büstlerine saldıran şüphelinin DEAŞ sempatizanı olduğu belirlendi. Şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla" tutuklandı.
Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesine ilişkin yakalanan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin DEAŞ sempatizanı olduğu belirlendi.
Zanlı, sevk edildiği adliyede "silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla" tutuklandı.
Büst saldırganının tespit edilmesini sağlayan kamera kayıtları ile düzenlenen operasyonun görüntülerine TRT Haber ulaşmıştı.
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