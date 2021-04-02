Teknik Direktör ve eski Milli futbolcu Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde "futbolda FETÖ yapılanması" ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'tanık' olarak ifadeye çağrılan Özat, İstanbul Emniyeti'ne giderek ifade verdi.