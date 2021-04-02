Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında tanık olarak ifade verdi
Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak, emniyette ifade verdi.
Teknik Direktör ve eski Milli futbolcu Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde "futbolda FETÖ yapılanması" ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'tanık' olarak ifadeye çağrılan Özat, İstanbul Emniyeti'ne giderek ifade verdi.
Etiketler: FETÖ
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