Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 00:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıkladı.
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kışöncesi hazırlıkları ile ilgili değerlendirmede bulundu.
KIŞ ÖNCESİ DOĞAL GAZDA SON HAZIRLIKLAR TAMAM ❄️— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 30, 2022
Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz %???? doluluğa ulaştı. ???? pic.twitter.com/L6WECUzEuF
"Kış öncesi doğal gazda hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fatih Dönmez Doğalgaz
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