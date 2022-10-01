Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kışöncesi hazırlıkları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

KIŞ ÖNCESİ DOĞAL GAZDA SON HAZIRLIKLAR TAMAM ❄️



Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz %???? doluluğa ulaştı. ???? pic.twitter.com/L6WECUzEuF — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 30, 2022

"Kış öncesi doğal gazda hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.