Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez, Bilecik'te gençlerle sahur yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te gençlerle sahurda bir araya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından il başkanlığı binasında organize edilen sahura katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen programda gençlerle sohbet eden Bakan Dönmez, onlara tavsiyelerde bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer de iştirak etti.
Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Dönmez
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