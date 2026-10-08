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Gündem
AA 08.10.2026 11:19

Bakan Çiftçi: Enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın sayısı 11'e yükseldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da çöken binaya ilişkin, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın sayısı 11'e yükseldi. Maalesef, vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi: Enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın sayısı 11'e yükseldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Açıklamasında, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın sayısı 11'e yükseldi. Maalesef vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti." ifadelerine yer veren Çiftçi, bina çökmesi sonucu vefat eden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Çiftçi, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için de ekiplerin tüm imkanlarıyla çalışmalara devam ettiğini, enkaz altında bulunanlara en kısa sürede ulaşılması ve çalışmaların sevindirici haberlerle sonuçlanmasını temenni ettiklerini vurguladı.

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