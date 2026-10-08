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Gündem
AA 08.10.2026 10:50

İletişim Başkanı Duran: Vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da çöken binadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran: Vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binada meydana gelen kısmi çökmeden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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