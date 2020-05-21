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Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel konular, terörle ortak mücadele ve Irak'ın yeniden imarı konularının tüm boyutlarıyla ele alındığını ifade edildi.
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin Irak'a yönelik desteğini vurguladıklarını aktardı.
Çavuşoğlu'nun, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmede ise Filistin konusu gündeme geldi.
Etiketler: Sedefi Muvlüt Çavuşoğlu kazimiSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 19:51
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