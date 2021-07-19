Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Pakistan'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Paylaşımda, "Pencap'taki kazada Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Ölenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Learned w/deep sorrow that many Pakistani brothers and sisters passed away in a bus accident in #Punjab. I wish Allah's mercy to those who lost their lives, a speedy recovery to the injured and condolences to the brotherly people of #Pakistan.@SMQureshiPTI@ForeignOfficePk — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 19, 2021

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımına Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi de etiketledi.

Pakistan'daki kazada 28 kişi hayatını kaybetmişti

Pakistan'ın Pencap eyelatine bağlı Dera Gazi Han bölgesinde sabah saatlerinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.