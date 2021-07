Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Pakistan'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Paylaşımda, "Pencap'taki kazada Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Ölenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Learned w/deep sorrow that many Pakistani brothers and sisters passed away in a bus accident in #Punjab. I wish Allah's mercy to those who lost their lives, a speedy recovery to the injured and condolences to the brotherly people of #Pakistan.@SMQureshiPTI@ForeignOfficePk