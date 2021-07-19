Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Pencap'ın Dera Gazi Han kasabasında otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.