Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liberya’da yolcu teknesi alabora oldu: 11 ölü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Liberya’nın başkenti Monrovia’da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Liberya Denizcilik Kurumu Komiseri Eugene Lenn Nagbe, yaptığı açıklamada, başkent Monrovia’dan Buchanan’a gitmek üzere yola çıkan teknenin alabora olduğunu belirtti.
Nagbe, facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.
15 kişi kayıp
En az 15 kişinin halen kayıp olduğunu bildiren Nagbe, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Liberya’da yağış sezonunda nehirlerde sık sık tekne faciaları yaşanıyor.
Etiketler: Afrika
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