Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Kisve-i Şerif" bayram arifesinde değiştirildi
Hacı adaylarının ibadetlerine başlamasının ardından Kurban Bayramı arifesinde Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından yeni örtüsü Kabe'ye giydirildi.
Mekke'de 200 işçinin emeğiyle örülen ve saf ipekten yapılan Kabe örtüsü, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi'nde üretildi.
Etiketler: Kabe Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Japonya Başbakanı Suga'ya destek azalıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz