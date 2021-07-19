Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından yeni örtüsü Kabe'ye giydirildi.

Mekke'de 200 işçinin emeğiyle örülen ve saf ipekten yapılan Kabe örtüsü, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi'nde üretildi.