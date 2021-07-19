Kanada'da isimsiz çocuk mezarları skandalı gündemdeki yerini koruyor.

1300'e yakın isimsiz çocuk mezarının bulunduğu yatılı kilise okulları skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 751 çocuk mezarının bulunduğu Saskatchewan eyaletindeki Katolik Kilisesi, 13 yatılı kilise okulunun kayıtlarını açıklamayı kabul etti.

Bir mektupla duyurulan karar, kiliselerin arşivlerini kamuoyuna açmasının ilk adımı olarak görülüyor.

Mezar aramalarına ordu da destek verecek

Yatılı kilise okullarına ait alanlarda başlatılan isimsiz mezar aramalarına Kanada ordusu da destek verecek.

Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan, çocuk mezarlarının bulunmasına yönelik çalışmalara her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kilise okullarındaki isimsiz mezarlara ilişkin Kanadalı uzmanlardan korkunç bir iddia geldi. İddiaya göre, kilise okullarında görülen verem salgını tesadüf değil, verem kaynaklı toplu ölümler, daha geniş soykırım projesinin bir parçası olabilir.