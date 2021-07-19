Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'daki yıkımın boyutu gözler önüne serildi
[Fotoğraf: AA]
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde selden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Bad Münstereifel şehri havadan görüntülendi. Kentteki tahribat gözler önüne serildi.
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda ölenlerin sayısı 158'e yükseldi.
Rheinland-Pfalz eyaletinde selden en fazla etkilenen Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’ı geçtiği bilgisi paylaşıldı.
Bad Neuenahr kentinde selin yol açtığı hasar görüntülendi.
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