Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda ölenlerin sayısı 158'e yükseldi.

Rheinland-Pfalz eyaletinde selden en fazla etkilenen Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’ı geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Bad Neuenahr kentinde selin yol açtığı hasar görüntülendi.