Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenen yeni tur müzakerelerin ikinci ve son gününde heyetler ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Afgan hükümeti ve Taliban heyetleri adil bir çözüme ulaşmak için müzakereleri hızlandırma konusunda mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca "Afganların çıkarlarını karşılayan İslami ilkelere uygun bir anlaşmaya varılmasının gerekliliği" konusunda da anlaştı.

Heyetler yeniden bir araya gelecek

Bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin üst düzeyde sürdürülmesine ilişkin taahhütlerini ifade eden heyetler, yeniden bir araya geleceklerini ve müzakereleri hızlandırma talimatı verdiklerini ifade etti.

Açıklamada belirtilen yeni toplantı için herhangi bir tarih belirtilmedi.

Taraflar ayrıca Afganistan'da kalıcı bir barışa ulaşma çabalarından dolayı Katar'ın yanı sıra komşu ve bölge ülkeler ile uluslararası topluma "barış sürecindeki işbirlikleri" için teşekkürlerini iletti.

Görüşmeler 2 gün sürdü

Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla geçen sene başlayıp Şubat 2021'de kaderine terk edilen Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da 17 Temmuz'da başlamıştı.

Afganlar arası müzakerelerde hükümet heyeti Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın, Taliban heyeti ise Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader'in başkanlığındaydı.