Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Necibullah Alikil'in kızının kaçırılması ile ilgili olduğu belirtildi.

Kabil yönetiminin, Büyükelçi Alikil ve Afgan diplomatları, "suçluların yakalanması ve yargılanması dahil tüm güvenlik tehditleri ele alınana kadar" geri çağırdığı vurgulandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı İSE Kabil yönetiminin kararını "talihsiz ve üzücü" olarak değerlendirdi.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Alikil'in kızı, 26 yaşındaki Silsila Alikil kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış, işkenceye uğradıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Afganistan, İslamabad'ı suçluyor

​​​​​​​İki ülke arasındaki tansiyon son haftalarda yeniden yükseldi.

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor. Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.