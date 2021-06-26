ABD, 20 yıldan sonra Afganistan’dan çekiliyor. Bu önemli kararın ardından Afganistan’da istikrar oldukça önemli.

Bu süreçte Amerikan Başkanı Biden’ın Beyaz Saray’da önemli bir konuğu vardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Biden’ın Japonya ve Güney Kore liderlerinden sonra Washington’da ağırladığı üçüncü isim oldu.

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da Beyaz Saray'daki görüşmede yer aldı.

Liderler mesajlarını görüşme öncesi verdi.

"ABD'nin Afganistan'a diplomatik desteği sürecek"

Biden’ın ilk cümlesi "iki eski dostu burada tekrar görmek çok güzel" oldu.

Afganistan'da şiddetin sona ermesi gerektiğinin altını çizen Biden,

Afganistan’ı Afganlar’ın yönetmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin Afganistan'a diplomatik desteğinin süreceğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise, ABD'nin Afganistan'a yönelik güvenlik, kalkınma desteği ile diplomatik ve insani yardımını sürdüreceği aktarıldı.

Konuk Cumhurbaşkanı Gani de "amacımız Afganistan'da birliği sağlamak" ifadesini kullandı.

ABD, Afganistan'dan askerlerini çekiyor

ABD, Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül’e kadar çekmeyi planlıyor.

Bu noktada Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki anlaşmazlıkların bir an önce sonlandırılmasını hedefliyor.

