Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 04:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 18 ölü
Meksika'nın kuzeyinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre en az 18 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkenin Zacatecas eyaletinde, rakip organize suç örgütleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.
Yetkililer, çatışmanın, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Sinaloa Karteli arasında yaşandığını ve en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor.
Etiketler: Meksika Uyuşturucu
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