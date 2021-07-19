Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) yapılan yazılı açıklamada, Naftali Bennett'in Mescid-i Aksa'ya "organize ve güvenli" bir şekilde baskın yapılmaya devam edilmesi yönündeki talimatına tepki gösterildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bennett'in bu açıklamaları gerilimi artırarak olayları tehlikeli dini çatışmaya sürüklemektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail hükümeti, uluslararası çözüm çabalarını engellemesi ve bilhassa mübarek Kurban Bayramı arifesinde bu provokasyonun gerçekleşmesi nedeniyle çatışmaların tırmanmasının sorumluluğunu taşıyor" sözüne yer verildi.

FKÖ'den yapılan yazılı açıklamada da Bennett'in talimatı için "işgal güçlerinin koruması altında organize devlet terörü yapılmasına yönelik bir çağrı" sözleri kullanıldı.

Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandılar

İsrail polisi korumasında 1500'ü aşkın Yahudi işgalci yerleşimci, dün sabah saatlerinden itibaren sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif’te olaylar yaşanırken plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.