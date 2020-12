Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı makalesine verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi