Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, "Biz hasta sayısını vaka sayısından bağımsız olarak açıklıyoruz. Oysaki birçok ülke açıklamıyor. Dolayısıyla hangi ülkenin hastası daha çok bilmiyoruz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kimsenin toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur.

Sağlık alt yapımızın birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğu ortadadır.

Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da COVID-19'dan ölmüş kabul edilmektedir.

Salgının ilk gününden beri vatandaşlarımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı.

Hastanın ölüm belgesinden hareketle ithamda bulunmak haksızlıktır. Bu milletin zihnini bulandırmaya kimsenin hakkı yoktur.

Dünyanın en iyi hekimleri Türk hekimleridir. Hastasını ailesinin bir ferdi bilen, can kurtarmak için canını ortaya koyan Türk hekimlerinden, hemşirelerinden, hasta bakıcılarından başkaları değildir.