Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, Gaziantep'te COVID-19 yoğun bakım servisinde meydana gelen yangınla ilgili bilgilendirme yaptı.

COVID-19 tedavisinde, uygun hastalarda yüksek akış oksijen kullanılmasının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen bir yöntem olduğuna işaret eden Koca, yüksek akış nazal oksijen terapi cihazlarının, DSÖ tarafından hazırlanan "pandemide kullanılacak öncelikli cihazlar" listesinde yer aldığını söyledi.

"Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır"

Bakan Koca, COVID-19 tedavisinde önemli yeri olan bu cihazların kullanımına ilişkin detayların Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Tanı ve Tedavi Rehberi"nde de yer aldığına dikkati çekerek, "Kamu hastanelerimizde çoğunlukla bu cihaz yerine yerli mekanik ventilatör kullanılmaktadır. Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır" dedi.

"Hastalarımız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermekte"

Bakan Koca, dünyada ve Türkiye'de yüksek akış oksijen terapi cihazlarının pandemi döneminde çok yoğun olarak kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

Gaziantep’te bir özel hastanemizde dün yaşanan elim hadise idari ve adli olarak incelenmektedir. Bu hadise ile Bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur. pic.twitter.com/xznEKKRTAK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020

"Hastanelerimizde hasta yükünün arttığı son haftalarda hastalarımız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla COVID-19 hastası takip eden tüm sağlık kuruluşlarına hitaben bu cihazların kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri açısından genel bir yazı yazılmıştır. İllere gönderilen genel yazımızda, cihazların kullanımında yoğunluk nedeniyle eklenen personeli de kapsayacak şekilde alternatif metotlar kullanılarak eğitimin garanti edilmesi, kullanımına ilişkin talimatların ve güvenli kullanım kartlarının cihaza yakın bir yerde bulundurulması hatırlatılmıştır. Ayrıca karşılaşılan olumsuz durumla ilgili Bakanlığımıza yapılacak bildirim prosedürleri tarif edilmiştir. Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla 'ihmal' olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki yangınla ilgili Bakanlık ve Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını söyleyerek, "Bu hadise ile Bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur" dedi.