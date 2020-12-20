Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kar ve dondurucu soğuğa rağmen Mehmetçik terörist avında
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terörle mücadele kapsamında, görevini zorlu hava şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır dışında terörle mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiklerle ilgili bir video paylaştı.
Mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki Kahramanlar da sizlersiniz. Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakârca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun."
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