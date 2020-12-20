Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır dışında terörle mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiklerle ilgili bir video paylaştı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki Kahramanlar da sizlersiniz. Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakârca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun."