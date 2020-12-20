Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Uluslararası İnsani Dayanışma Günü" mesajını Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu, "Dünyanın en cömert ülkesi olarak salgın döneminde de mağdurlara yardım elini uzatmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.

“Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir.”



Dünyanın en cömert ülkesi olarak salgın döneminde de mağdurlara yardım elini uzatmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz.#İnsaniDayanışmaGünü pic.twitter.com/Q00yHrJ4fT — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020

Mesajda, Türkiye'nin çeşitli ülkelere yönelik yardımlarını içeren görüntüler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu yardımlarımızı inancımızın, kültürümüzün, girişimci ve insani dış politika çizgimizin gereği olarak yaptık" sözünü içeren bir video da yer alıyor.