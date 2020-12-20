Bakan Çavuşoğlu: Türkiye koronavirüs sürecinde de mağdurlara yardım eli uzatmayı sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde de dünyanın en cömert ülkesi olarak mağdurlara yardım eli uzatmayı sürdürdüğünü söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Uluslararası İnsani Dayanışma Günü" mesajını Twitter'dan paylaştı.
Çavuşoğlu, "Dünyanın en cömert ülkesi olarak salgın döneminde de mağdurlara yardım elini uzatmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.
“Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir.”— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020
Dünyanın en cömert ülkesi olarak salgın döneminde de mağdurlara yardım elini uzatmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz.#İnsaniDayanışmaGünü pic.twitter.com/Q00yHrJ4fT
Mesajda, Türkiye'nin çeşitli ülkelere yönelik yardımlarını içeren görüntüler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu yardımlarımızı inancımızın, kültürümüzün, girişimci ve insani dış politika çizgimizin gereği olarak yaptık" sözünü içeren bir video da yer alıyor.
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