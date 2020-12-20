Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

İçişleri Bakanlığı, Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık‘ta yürütülen arama/tarama faaliyetlerinde 1 ton 50 kilo amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda ayrıca, 1 adet patlamaya hazır EYP (el yapımı patlayıcı), 26 adet el bombası ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.