Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele ve gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon düzenlendi. 75 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye harekat alanlarında son bir ay içerisinde 29'u DEAŞ mensubu olmak üzere 177 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi" denildi.