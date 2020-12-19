Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 14-18 Aralık'ta İzmir Körfezi'nde düzenlendiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitimlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçakları da iştirak etti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekata yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz."
1/ Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi. Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti. pic.twitter.com/118nv0I1dZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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