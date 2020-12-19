Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
[[Harita: TRT Haber]]
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 19.96 km.Khalkidiki (Yunanistan), 155.72 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 19.12.2020, 17:13:31 TSİ
Enlem : 39.7570 N
Boylam : 23.9071 E
Derinlik : 15.35 km
Detay : https://t.co/kaF9i5Jurx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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