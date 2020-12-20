İzmir'de 8 Aralık'ta 304 kişi hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmada 41 kişi itirafçı oldu. Onlar arasında bir astsubay da var.

İfadesinde İlyas isimli sözde örgüt yöneticisiyle ilişkisini anlatan astsubay, onunla 2005 yılında Adana'da lise öğrencisiyken tanıştığını söyledi.

İtirafçı astsubay, "Ders çalışmak için toplandığımız evin sahibi Serhat bana, 'bir abi gelecek evi toparlayalım' şeklinde sözler söyledi. Değişik ses tonu olan, 1.70 boylarında, diş teknisyeni olarak kendini tanıtan İlyas geldi." dedi.

Örgüt peşini bırakmadı

İtirafçı asker, liseyi bitirip İzmir'de astsubay okuluna girdi. Ancak örgüt peşini bırakmadı.

2007 yılında Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavına girip İzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığını kazandığını anlatan itirafçı, "İlyas yine aradı. Buluşmak istedi. Hafta sonu okuldan çarşı iznine çıktığımda sözleştiğimiz yerde buluştuk kahvaltı yaptık." diye konuştu.

FETÖ'nün sivil yöneticisi, itirafçı askere "bizimle görüşmeye devam edersen güzel yerlerde çalışırsın" vaadinde bulunarak, subaylığa geçmek isterse yardımcı olacaklarını söyledi.

Yaptığı ziyaretle atamasının yapılması itirafçı askeri şaşırttı.

İtirafçı asker, şunları söyledi:

"2010 tarihinin Mart-Nisan aylarında ikamet ettiğim Ankara Etlik'te bulunan evimin kapısı çaldı. Kapıyı açtığımda İlyas ve bir kişi karşımdaydı. Gördüğümde şaşırdım. İlyas'a evi nasıl bulduklarını sorduğumda 'biz buluruz' dedi."

İtirafçı astsubayın ifadesine göre FETÖ'nün sivil yöneticisi kendisini sonraki görev yerlerinde de ziyaret etti.

Zaman zaman da gizli numaralardan aramayı sürdürdü.