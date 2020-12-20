Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayirli mevkidaşı telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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