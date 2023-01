Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısına katılmak üzere geldiği ABD'de, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türk-Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında özellikle enerji alanında önemli işbirliği fırsatları olduğunu ifade etti.

Washington’daki programımıza farklı düşünce kuruluşlarından akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileriyle biraraya gelerek devam ettik.



Continued our program in #WashingtonDC w/academics from think-tanks, opinion leaders & representatives of business circles.