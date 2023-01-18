Sigorta girişi yapılsa da primi yatırılmayanlar EYT düzenlemesinden faydalanamıyor. Onlar için çare yargı yoluna gitmek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, "08 Eylül 1999'dan önce işe girişi yapılmış, primi yatırılmamış işe girişleri var hiçbir günleri gözükmüyor. EYT'li oldukları halde, işe girişleri gözüktüğü halde günleri gözükmediği için bu haliyle EYT'den faydalanamıyorlar. Bu insanların acilen hizmet tespit davaları açması gerekiyor" dedi.

Çare hizmet tespit davası açmak

Bazıları ise 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlasa da işveren tarafından girişleri bu tarihten sonra yapılmıştı. Onların da hizmet tespit davası açma şansı var.

Bal konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kişi farz edelim ki Haziran 1999'da normal olarak çalışmaya başladı. Bu insanın aslında işe girişi yapılmış olsaydı EYT'liydi. Haziran ayında bu insan gerçek fiili çalışmasına başladı. Ama bu insanın işe girişi örnek veriyorum 2000 yılının Ocak ayında yapıldı. Dolayısıyla işe girişi resmi olarak 2000 Ocak ayı olduğu için bu kişi şu anda EYT'den faydalanamıyor. Bu şekilde çok fazla insan var. Bu insanlar geçmişe dönük olarak hizmet tespit davalarını açabilirler."

Kimler dava açamaz?

Peki o tarihlerde çalışmış ama sigorta girişi hiç yapılmamış olanlar ne yapmalı? Murat Bal konuya şu şekilde yanıt verdi:

"İşten çıkıştan itibaren 5 sene içinde hizmet tespit davası açmazsa tekrar hizmet tespit davasını açma hakkı kalmıyor. Bu 5 sene hak düşürücü süre olarak geçiyor. Aradan geçmiş 20 sene geçmiş olsun. Bu konuda hiçbir şey yapılamaz."

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Volkan Yazıcı