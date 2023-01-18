Basına kapalı yapılan toplantı sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "SETA Vakfı’nın Washington DC’de düzenlediği etkinlikte, ülkemizin Girişimci ve İnsani Dış Politikasını anlattık, soruları yanıtladık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu ABD ziyaretinin son gününde New York'ta temaslarda bulunacak ve bu çerçevede Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşecek.