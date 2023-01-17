Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da bir araya gelecek.

Masada, F-16 tedarikinin yanı sıra iki ülke ilişkilerini ilgilendiren sıcak başlıklar yer alacak.

ABD'nin PKK/YPG'ye desteği

Çavuşoğlu mevkidaşına, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekten duyulan rahatsızlığı iletecek. Terörle mücadelede müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinin önemini vurgulayacak.

ABD'de bulunan FETÖ mensuplarının iadesi konusunda Ankara'nın talebini yineleyecek.

Yüz yüze görüşmedeki bir diğer gündem başlığı ise Suriye olacak. Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan normalleşme görüşmeleri ele alınacak.

