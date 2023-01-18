Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Edremit'te, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi arkadaşımız Gamze, işitme engelli büyüğümüzle hasta olan yakınının durumu hakkında işaret diliyle konuşmaya çalıştı" dedi.

Koca, sağlık görevlisi Gamze ile işitme engelli vatandaşın konuşma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Koca, "Ne var ki büyüğümüz işaret dilini az biliyor. Yine de Gamze’nin işaret dilini öğrenmesi az çok işe yaradı" ifadesini kullandı.