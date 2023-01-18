Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 22:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık görevlisi, işitme engelli kişiden işaret diliyle bilgi aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil sağlık hizmetleri istasyonu görevlisinin, işitme engelli bir vatandaştan işaret diliyle bilgi aldığı ana ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Edremit'te, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi arkadaşımız Gamze, işitme engelli büyüğümüzle hasta olan yakınının durumu hakkında işaret diliyle konuşmaya çalıştı" dedi.
Koca, sağlık görevlisi Gamze ile işitme engelli vatandaşın konuşma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakan Koca, "Ne var ki büyüğümüz işaret dilini az biliyor. Yine de Gamze’nin işaret dilini öğrenmesi az çok işe yaradı" ifadesini kullandı.
Etiketler: Balıkesir Fahrettin Koca
Son Haberler
- 23:52
- 23:48
- 23:25
- 23:24
- 23:20
Sıradaki Haber
EYT'de prime takılanlar için çare "hizmet tespit davası"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz