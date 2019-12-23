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Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü23 Aralık 2019 Pazartesi 18:01 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 18:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefon diplomasisine devam ediyor.
Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
Görüşmede, Suriye rejiminin saldırıları yüzünden binlerce kişinin Türkiye sınırına yığıldığı İdlib meselesi ele alındı.
İki bakan İdlib'de yapılabilecekler konusunda görüş alış-verişinde bulundu.
Görüşmede Libya konusu da gündeme geldi.
İki mevkidaş, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile isyancı Hafter birlikleri arasında çatışmalara sahne olan Libya'daki son durumu görüştü.
Çözüm önerilerini birbirleriyle paylaştı.
Kaynak: TRT Haber