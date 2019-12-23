AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Libya ile yapılan mutabakat muhtırasına ilişkin Çelik, "Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturmaya çalışanlara bir kere daha hukuk ve diplomasi yoluyla cevap verilmiştir. Bunu anlamayanlara kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir."

Libya ile mutabakat muhtırasına karşı CHP'nin tutumunu eleştiren Çelik, "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti." diye konuştu.

"Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz"

Çelik, İdlib'de tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisinin geldiğini aktararak bundan sonra Türkiye'nin bu mülteci akınını tek başına karşılayamayacağını söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."

"Kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu"

Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı da değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu. BM raporundaki ifadeleri karşılayan bir karar olmasını beklerdik. Şeffaf yürütülmemiş, kapalı yürütülmüş bir karar."

"Türkiye gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır"

Türkiye'nin milli çıkarlarını korumak için gerekirse sert güç unsurlarını kullanacağını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır."

Kaynak: AA