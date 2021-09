Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı 44 olacak

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2002'de 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısının bugün 43'e ulaştığını belirterek Gine Bissau'da yakında açılacak büyükelçilikle bu sayının 44 olacağını söyledi.

Türkiye'nin, 54 Afrika ülkesinin 49'unda büyükelçilik açmayı hedeflediğini vurgulayan Çavuşoğlu, 2018'de 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısının da bu yıl 37'ye çıktığına işaret etti.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Anadolu Ajansı (AA), Türk Hava Yolları (THY) gibi kurumlarıyla Türkiye'nin kıtadaki faaliyetlerinin daha da zenginleştiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

"Türk firmalarının Afrika'daki projelerinin değeri 70 milyar doları geçti"

Çavuşoğlu, Türk firmalarının Afrika'da hayata geçirdiği projelerin toplam değerinin de 70 milyar doları geçtiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin kurumları, sivil toplumu ve iş dünyasıyla Afrika'nın her noktasında kalkınma faaliyetlerini desteklediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2003'te 5,4 milyar dolardı. Bugün ise 25,3 milyar, yani 2020 yılının sonunda. Pandemiye rağmen bu rakam artıyor. Hedefimiz ise 50 milyar dolara ulaşmaktır" diye konuştu.

Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi 17-18 Aralık'ta düzenlenecek

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ilkinin 2008'de, ikinci zirvenin ise 2014 yılının sonunda Ekvator Ginesi'nde yapıldığını, üçüncü zirve için de Türkiye'nin tarih önerilerinde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Başkan bugün güzel bir haberle geldi. 17-18 Aralık'ta zirveyi yapabileceğimizi söyledi. Bu zirvenin çok başarılı geçmesini istiyoruz. Zirve marjında yan etkinlikler de düzenleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece net bir talimatı var. Tüm zirvelerden daha başarılı olması gerekiyor. Arkadaşlarımızla birlikte biz de bu anlamda yoğun bir şekilde çabalarımızı sürdürüyorduk, daha da artıracağız, başarılı geçmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

Çavuşoğlu ayrıca 21-22 Ekim'de İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun düzenleneceğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

"Afrika ülkelerinin terörle mücadelesine elimizden gelen desteği veriyoruz"

Gine ve Mali'deki darbelere işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin darbenin her türlüsüne karşı olduğunun da altını çizdi. Çavuşoğlu, "Bir an önce her iki ülkenin de sivil demokrasiye dönmesini arzu ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye olarak da gereken desteği vereceğimizi söyledik. " dedi.

Çavuşoğlu, Etiyopya ile Sudan arasındaki sorunlara, Somali'deki gelişmelere, Sahel bölgesindeki terörizm tehdidine de dikkati çekerek "Tüm bu konuların çözümü ve Afrika ülkelerinin terörle mücadelesinde başarılı olabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Özellikle ara buluculuk konusunda ve bahsettiğimiz bazı sorunların siyasi olarak çözülmesi konusunda çabalarımızı Afrika Birliği ile koordine edeceğiz" dedi.

Türk Konseyi'nin Afrika Birliğine aşı desteğinde bulunmakta hemfikir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Afrika'da aşı üretimi konusunda neler yapabileceğimizi bugün değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç defa vurguladığı gibi inşallah TURKOVAC aşısı hazır olduğu zaman Afrika, aşının paylaşılması konusunda öncelikli olacak" diye konuştu.

Çavuşoğlu, BioNTech firmasıyla Afrika ülkelerinin ve Ruanda'nın Afrika'da ortak üretim yapma çalışmalarında Türkiye'nin de ara buluculuk yaparak destek verdiğini de söyledi.

"(Almanya'daki seçim sonuçları) Almanya'ya ve Avrupa'ya hayırlı olsun"

Çavuşoğlu, Almanya'daki seçim sonuçlarına ilişkin, "Alman halkının iradesi sandığa yansıdı. Tablo ortada. Öyle görünüyor ki ya büyük koalisyon, tabii bu siyasi partilerin kendi tercihidir ya da üçlü bir koalisyon olacak" dedi.

Konuya ilişkin müzakerelerin Avrupa'da zaman aldığını da hatırlatan Çavuşoğlu, "Bakalım ne zaman yeni koalisyon hükümeti kurulacak. Hayırlı olsun Almanya'ya ve Avrupa'ya" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Şansölye Angela Merkel'le çok yakın iş birliği ve diyaloğunun olduğunu da söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Sayın Merkel'i bir kere daha ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacaktır Sayın Cumhurbaşkanımız" dedi.

Çavuşoğlu, Almanya'daki seçimlerde Türk asıllı milletvekili sayısının 18'e çıkarak bugüne kadarki en yüksek noktaya gelmesinin, Türklerin Almanya'da entegrasyon konusundaki başarısını gösterdiğini de söyledi.