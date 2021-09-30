Türkiye'nin iş garantili ikinci yazılım okulunda eğitimler başladı.

İlk ders zilini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çaldı.

Varank yaptığı konuşmada, "Buraya dahil olmak için hiçbir yazılım bilgisi bilmenize gerek yok. Bu sektörde çalışmış olmanıza gerek yok. Üniversite mezunu olmanıza gerek yok. Bir yetenek testi yapılıyor. Buranın mezunları dünyanın en büyük şirketlerinde yazılımcı olarak çalışabiliyorlar" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Yazılım okulu ücretsiz hizmet veriyor

İlki İstanbul’da açılan yeni nesil yazılım okullarının ikincisi Kocaeli'de faaliyete başladı.

"Ekol 42" okulunun özelliği, öğretmen, yoklama ve herhangi bir ücretin olmaması.

Ancak okuldan mezun olanlara iş imkanı sunuluyor.

"Programda birbirinden öğrenme metodu var"

Bakan Varank, 7 gün 24 saat açık kalacak olan yazılım sınıfında öğrencilerle sohbet etti, eğitim sürecinin nasıl işlediğini anlattı.

"Ekol 42 programında birbirinden öğrenme metodu ile tamamen öğretmensiz ya da bir eğitimci olmadan yazılımı oyunlaştırma ve hedefler koyarak takım halinde çözme metodu ile öğrencilerin birbirini eğittikleri ve birbirinden öğrendikleri metotla sıfırdan yazılımcı yetiştiren bir program."

"Ekol 42" okullarının diğer illerde de açılması hedefleniyor.