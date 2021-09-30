Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yassıada'nın son sanığına veda
27 Mayıs darbe sürecinde Yassıada duruşmalarının son sanığı olarak yargılanan eski milletvekili ve iş insanı Hakkı Kurmel 98 yaşında hayatını kaybetti.
Hakkı Kurmel'in cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındı. Ardından İstanbul Nakkaştepe'de toprağa verildi.
1954 seçimlerinde henüz 31 yaşındayken Demokrat Parti'den Kayseri Milletvekili seçilen Kurmel 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası gözaltına alındı. 7 Demokrat Partili milletvekili ile birlikte Davutpaşa Cezaevi'ne gönderildi.
Yassıada'da kurulan sıkıyönetim mahkemesi tarafından idamla yargılanan Kurmel, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Verdiği bir röportajda Yassıada günlerini anlatan Kurmel, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.
Etiketler: Marmara Üniversitesi Kayseri İstanbul
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