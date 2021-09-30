Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İçişleri Bakanlığı'nın ilkbahar yaz döneminde gerçekleştirdiği 10 bin 850 operasyonda 39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yer altı deposu da imha edildi.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ( PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen Eren operasyonlarında; 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan, ilkbahar-yaz dönemi ayağı başarıyla tamamlandı.
İlkbahar yaz döneminde; 9 bin 630 terör operasyonu planlanmasına rağmen 10 bin 850 operasyon icra edilerek yüzde 113 gerçekleştirme oranı sağlandı.
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
Operasyonlarda; 4’ü kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 10’u turuncu, 17’si gri, 5’i renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
Etiketler: Son Dakika İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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