Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama dokunulmazlığı tezkere sayısının 1359 olduğunu açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında konuştu.
Şentop, 27. Dönem, 4. Yasama Yılında TBMM Başkanlığı’na 349 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldiğini açıkladı.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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