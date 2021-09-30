PKK ve FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
MSB'nin paylaşımında, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rhHNmX0WL7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2021
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