Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

MSB'nin paylaşımında, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.