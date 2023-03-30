Çavuşoğlu'nun New York ziyareti kapsamındaki diplomatik temasları sürüyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Bir sonraki BM Genel Kurul Başkanlığını üstlenecek Trinidad ve Tobago’nun Dışişleri Bakanı Browne ile New York’ta görüştük. İkili işbirliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.