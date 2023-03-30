Bir hayal gerçek oldu. Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sahipleri noter huzurundaki çekilişle belirlendi.

Togg’un T10X modeline sahip olmak için 177 binin üzerinde kişi başvurdu. Onlardan biri de Abdullah Tatlıcı'ydı, 19 bin 678’inci sırada kuraya hak kazandı.

Oğlu ile kararlaştırdı. Çekilişe İstanbul'dan katıldı. Togg'un ilk sahiplerinden biri oldu. Bu haberi sosyal medyasından duyurdu.

Yüzlerce mesaj aldığını söyleyen İş İnsanı Abdullah Tatlıcı, "Ağabey inşallah Kosova’ya, Saraybosna'ya da bu araçla gelirsin de Türkiye'nin milli gücünü, milli teknolojisini burada da görürüz diye mesajlar attılar." dedi.

Togg ile ilk seyahat hayali

Başka bir talihli Bayram Yüksel çekilişe Ankara'dan katıldı. Togg'la ilk seyahatini memleketi Trabzon'a yapacak. Yüksel, "Ülkemizin yerli ve milli aracı olduğu için hiç tereddütsüz katılmaya karar verdim. Hatta çok bir iki tane daha alabilir miyiz diye düşündük. Hem katkı yapmak hem de araçlara geniş aile bineriz diye ama kimsenin hakkına girmeyelim diye bir taneyle yetindik." dedi.

Çekilişte yedek listeye de girenler ise Togg sahibi olacakları günü bekliyorlar. İş İnsanı Salim Polat da "Büyük bir gurur veriyor bana bu. Ben üç tane yazıldım. Sadece bir tane de yedek çıktı. Dört gözle de bekliyorum. Neden bekliyorum? Ben Türk'üm, milliyetçiyim. Böyle bir şeyleri de bayağı bir gurur duyuyoruz yani. İnşallah en kısa zamanda çıkar.” dedi.

Kamera: Caner Katırcı