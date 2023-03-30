Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 277 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.23'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 6,57 kilometre derinlikte meydana geldi.
Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-30
Saat:22:23:03 TSİ
Enlem:34.866 N
Boylam:25.35 E
Derinlik:6.57 km
Detay:https://t.co/7G6kYEPMpv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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