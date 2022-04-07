Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Portekiz Dışişleri Bakanı Joo Gomes Cravinho ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor.
Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de Portekiz Dışişleri Bakanı Joo Gomes Cravinho ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Portekiz
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