Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu NATO Zirvesi’ne katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı kaydedildi.
Toplantıda, Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmeler ele alınacak.
Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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