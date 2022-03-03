Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduğunu aktardı.

Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaşıldığı bilgisini paylaşan Koca, "Fakat sıfırdan değil: Aşı hikâyemizin arkasında bir tarih var! O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor." dedi.

Bakan Koca, paylaşımında, tanıtım videosuna da yer verdi.