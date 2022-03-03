Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan Hıfzıssıhha paylaşımı: Yeniden hayat buluyor
Sağlık Bakanı Koca, Hıfzıssıhha'nın, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat bulduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduğunu aktardı.
Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaşıldığı bilgisini paylaşan Koca, "Fakat sıfırdan değil: Aşı hikâyemizin arkasında bir tarih var! O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor." dedi.
Bakan Koca, paylaşımında, tanıtım videosuna da yer verdi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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