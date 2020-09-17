Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi.
Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
Son Haberler
- 20:42
- 20:26
- 20:34
- 20:13
- 20:36
Sıradaki Haber
Halil Sezai: Birkaç defa vurdum, küfür de etmiş olabilirim...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz