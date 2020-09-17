Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim sürerken iki ülke ortak tatbikata katıldı.

Tatbikata ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı'na Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı belirtildi.

14 Eylül'de Romanya’da başlatılan tatbikat 25 Eylül'e kadar sürecek.

Tatbikatın amacı Balkan ülkelerinin özel kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek aynı zamanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak... Tatbikatta birlikte harekat düzenleyebilme kabiliyetlerini de geliştirmek hedefleniyor.

Romanya Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde süren tatbikata Türkiye, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1 özel kuvvet timi, 1 karargah personeli olmak üzere 12 personel ile katılıyor.